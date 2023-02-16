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    «Не так, что можно все себе позволить». Лебеденко – о зарплатах в клубах нижней части РПЛ

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопросы о зарплате футболистов в российской Премьер-лиге.

    – Вам приходилось брать взаймы?

    – У друзей и родных стараюсь не брать, а так – естественно. Ипотека, кредиты, все как у многих.

    – Разве футболисты в России не настолько обеспечены, чтобы прожить без долгов?

    – Ситуации разные бывают. Идет стройка, надо срочно что‑то купить. Платишь картой, залезаешь в кредитную часть.

    – Хотите сказать, бывает такое, что вообще ничего за душой? Живете от зарплаты до зарплаты?

    – Просто не очень верю в хранение наличных в чулках и прочее накопительство. Стараюсь вложиться во что‑то, если есть возможность.

    И заработки футболистов не стал бы преувеличивать. В топ‑клубах – да, солидный уровень. В командах второй восьмерки, думаю, вы и сами знаете, сколько платят.

    С учителем или медсестрой не сравнить, но и не так, что можно все себе позволить. Разница с «топами» – в разы.

    – Самое голодное время в вашей жизни?

    – Девяностые, естественно. В кармане 10 рублей, покупали с друзьями батон и майонез, делили на троих, намазывали, ели. Потом тренировались на этих калориях.

    Шли на тренировку через весь рынок в Лужниках, иногда хватало на шаурму. Есть вроде можно, но из кого сделана – полнейшая загадка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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