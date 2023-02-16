«Не так, что можно все себе позволить». Лебеденко – о зарплатах в клубах нижней части РПЛ

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопросы о зарплате футболистов в российской Премьер-лиге.

– Вам приходилось брать взаймы?

– У друзей и родных стараюсь не брать, а так – естественно. Ипотека, кредиты, все как у многих.

– Разве футболисты в России не настолько обеспечены, чтобы прожить без долгов?

– Ситуации разные бывают. Идет стройка, надо срочно что‑то купить. Платишь картой, залезаешь в кредитную часть.

– Хотите сказать, бывает такое, что вообще ничего за душой? Живете от зарплаты до зарплаты?

– Просто не очень верю в хранение наличных в чулках и прочее накопительство. Стараюсь вложиться во что‑то, если есть возможность.

И заработки футболистов не стал бы преувеличивать. В топ‑клубах – да, солидный уровень. В командах второй восьмерки, думаю, вы и сами знаете, сколько платят.

С учителем или медсестрой не сравнить, но и не так, что можно все себе позволить. Разница с «топами» – в разы.

– Самое голодное время в вашей жизни?

– Девяностые, естественно. В кармане 10 рублей, покупали с друзьями батон и майонез, делили на троих, намазывали, ели. Потом тренировались на этих калориях.

Шли на тренировку через весь рынок в Лужниках, иногда хватало на шаурму. Есть вроде можно, но из кого сделана – полнейшая загадка.

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