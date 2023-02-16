Ваноли определился со статусом Черышева в составе «Венеции»

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева, но в ограниченном режиме.

50-летний специалист считает, что российский вингер не готов проводить на поле по 90 минут.

Тренер будет использовать футболиста дозированно, чтобы избежать рецидивов травм.

В августе 2022 года Черышев перешел в «Венецию» после истечения контракта с «Валенсией».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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