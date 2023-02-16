Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов рассказал, в каких чемпионатах хочет поиграть

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о желании поиграть в топ-5 лигах Европы.

    — В чем вообще для тебя сейчас мотивация? С этим наверняка сложно после того, как не получилось с «Базелем».

    — Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы — люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков — это просто эйфория.

    И остается цель уехать в Европу — хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5.

    • Чалов забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Чалов: «Дивеев в лучшей форме мог бы играть в топ-5 клубах Серии А»
    «Никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК». Чалов – о переходе в Азию 2
    «Понимает тебя с полувзгляда». Чалов назвал самого комфортного напарника в ЦСКА
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2557

      АЛЕКС 58 22 минуты назад

      Вначале научись забивать,и не пенали,а с игры! Мечтатель!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      biber ru 1 час назад

      Сначала в ворота почаще попадай.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11