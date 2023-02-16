Чалов рассказал, в каких чемпионатах хочет поиграть

Вначале научись забивать,и не пенали,а с игры! Мечтатель!
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о желании поиграть в топ-5 лигах Европы.
— В чем вообще для тебя сейчас мотивация? С этим наверняка сложно после того, как не получилось с «Базелем».
— Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы — люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков — это просто эйфория.
И остается цель уехать в Европу — хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5.
- Чалов забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.
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