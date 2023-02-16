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    У Мудрика 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси». Его купили за 70+30 миллионов

    Зимний новичок «Челси» Михаил Мудрик не может открыть счет своим голам и ассистам в составе лондонской команды.

    У него нет результативных действий в четырех матчах, в трех из которых он выходил в стартовом составе.

    • «Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • Это самая дорогая продажа украинского футболиста в истории.
    • Футболист заключил с новым клубом контракт на 8,5 лет.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28362

      JTherry 17 минут назад

      укрожопые шахтары "мудро" развели на бабки американских толерастов...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2208

      Maxi_7 1 час назад

      Ждём аренду в Арсенал с правом выкупа за 40 млн.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      ARSENAL LONDONN 2 часа назад

      Что сказать бедные и несчастные заработали денег и всё хорошо и епитесь как хотите дальше))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11831

      R_a_i_n 2 часа назад

      Здравствуй аренда в Бернли какой нибудь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54251

      MaxRnD 2 часа назад

      Впарили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17668

      ilichkadr 2 часа назад

      В СССР был Эдуард Мудрик. Легендарный защитник московского Динамо. За всю карьеру забил всего 6 голов, но защитником был отменным.

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      Рейтинг: +17668

      ilichkadr 2 часа назад

      Пиарщики Шахтёра оказались не хухры мухры. Лихо кинули англосаксов.

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      Рейтинг: +153

      Александр.Т. 2 часа назад

      Даже тут развели англосаксов и американского владельца ))

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