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  • У Мудрика 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси». Его купили за 70+30 миллионов

У Мудрика 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси». Его купили за 70+30 миллионов

16 февраля 2023, 07:45
11

Зимний новичок «Челси» Михаил Мудрик не может открыть счет своим голам и ассистам в составе лондонской команды.

У него нет результативных действий в четырех матчах, в трех из которых он выходил в стартовом составе.

  • «Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
  • Это самая дорогая продажа украинского футболиста в истории.
  • Футболист заключил с новым клубом контракт на 8,5 лет.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (11)
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Александр.Т.
1676525137
Даже тут развели англосаксов и американского владельца ))
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ilichkadr
1676525703
Пиарщики Шахтёра оказались не хухры мухры. Лихо кинули англосаксов.
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ilichkadr
1676526161
В СССР был Эдуард Мудрик. Легендарный защитник московского Динамо. За всю карьеру забил всего 6 голов, но защитником был отменным.
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MaxRnD
1676526231
Впарили
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R_a_i_n
1676527456
Здравствуй аренда в Бернли какой нибудь!
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ARSENAL LONDONN
1676528141
Что сказать бедные и несчастные заработали денег и всё хорошо и епитесь как хотите дальше))))
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Maxi_7
1676528853
Ждём аренду в Арсенал с правом выкупа за 40 млн.)
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JTherry
1676534661
укрожопые шахтары "мудро" развели на бабки американских толерастов...)
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DeStar
1676537728
Там у всего челси с голами беда полная, там челси где-то 15 по забитым голам))) в апл
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Fialet
1676537886
Кто то приказал, что нужно взять хахла за большие деньги, чтобы хоть таким образом утереть нос русским. Возможно и деньги для этого специально выделили, Челси свои и не вкладывал.
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