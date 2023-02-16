У Мудрика 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси». Его купили за 70+30 миллионов

Зимний новичок «Челси» Михаил Мудрик не может открыть счет своим голам и ассистам в составе лондонской команды.
У него нет результативных действий в четырех матчах, в трех из которых он выходил в стартовом составе.
- «Челси» купил Мудрика у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
- Это самая дорогая продажа украинского футболиста в истории.
- Футболист заключил с новым клубом контракт на 8,5 лет.
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Источник: «Бомбардир»