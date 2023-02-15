Чалов назвал две причины, из-за которых он проводит лучший сезон в карьере

Форвард ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему проводит лучший сезон за последние годы.

В этом сезоне 24-летний россиянин забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

– Этот сезон – твой лучший за годы. В чем дело?

– Одна из причин – чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.

– Доверие тебе важнее, чем конкуренция? В этом сезоне у тебя в хорошем смысле зона комфорта – может, она тебе и помогает?

– У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня еще будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощенно, уверенно. Отчасти я с тобой согласен. Глубокий вопрос, точно подумаю еще над ним.

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