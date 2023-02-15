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    Чалов назвал две причины, из-за которых он проводит лучший сезон в карьере

    Форвард ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему проводит лучший сезон за последние годы.

    В этом сезоне 24-летний россиянин забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

    – Этот сезон – твой лучший за годы. В чем дело?

    – Одна из причин – чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться.

    – Доверие тебе важнее, чем конкуренция? В этом сезоне у тебя в хорошем смысле зона комфорта – может, она тебе и помогает?

    – У нас есть конкуренция. Но выходя на поле и забивая, понимаю: у меня еще будет шанс в следующем туре. Благодаря этому чувствую себя раскрепощенно, уверенно. Отчасти я с тобой согласен. Глубокий вопрос, точно подумаю еще над ним.

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    Источник: Sport24

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    15.02.2023 23:28
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