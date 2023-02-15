Йоканович отреагировал на смерть отца Овечкина

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил поддержку семье хоккеиста Александра Овечкина, у которого умер отец.

«Сегодня мы узнали очень печальную новость о смерти отца Александра Овечкина. Вся динамовская семья скорбит вместе с ним и выражает ему полную поддержку», – сказал серб.

Сообщалось, что у Михаила Овечкина выявили тяжелое заболевание.

Его госпитализировали еще 10 января с обострением расслаивающей аневризмы.

Овечкин летом играл и забил за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

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