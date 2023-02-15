Петржела назвал лучший футбольный дуэт, который он тренировал

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об экс-игроках петербургского клуба Андрее Аршавине и Александре Кержакове.

«Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать. Чем они отличались от остальных? Скорость, техника, креативность и игровой интеллект», — сказал Петржела.

Аршавин – заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.

Кержаков тренирует кипрскую «Кармиотиссу».

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