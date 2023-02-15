Петржела назвал лучший футбольный дуэт, который он тренировал

Надо было более правдиво сказать. Что он-Петржела только этот дуэт и тренировал.
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об экс-игроках петербургского клуба Андрее Аршавине и Александре Кержакове.
«Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать. Чем они отличались от остальных? Скорость, техника, креативность и игровой интеллект», — сказал Петржела.
- Аршавин – заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
- Кержаков тренирует кипрскую «Кармиотиссу».
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