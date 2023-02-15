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    Петржела назвал лучший футбольный дуэт, который он тренировал

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об экс-игроках петербургского клуба Андрее Аршавине и Александре Кержакове.

    «Аршавин и Кержаков — лучший футбольный дуэт, который мне довелось тренировать. Чем они отличались от остальных? Скорость, техника, креативность и игровой интеллект», — сказал Петржела.

    • Аршавин – заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
    • Кержаков тренирует кипрскую «Кармиотиссу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +903

      SLADE2019 1 час назад

      Надо было более правдиво сказать. Что он-Петржела только этот дуэт и тренировал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13136

      Алексей З 2 часа назад

      пздбол.
      Только такой мудак мог Аршавина левым защитником выставить.
      Лучший тренер !.

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