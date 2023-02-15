Зенитовец Ренан стал лучшим игроком Бразилии на молодежном Кубке Америки по двум показателям

Сборная Бразилии до 20 лет выиграла молодежный Кубок Америки. Во всех девяти матчах турнира сыграл защитник «Зенита» Роберт Ренан.

Ренан стал лучшим в команде по сыгранным минутам (752) и по касаниям мяча (565).

Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Ренаном уже интересуется «Реал».

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