Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зенитовец Ренан стал лучшим игроком Бразилии на молодежном Кубке Америки по двум показателям

    Сборная Бразилии до 20 лет выиграла молодежный Кубок Америки. Во всех девяти матчах турнира сыграл защитник «Зенита» Роберт Ренан.

    Ренан стал лучшим в команде по сыгранным минутам (752) и по касаниям мяча (565).

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Ренаном уже интересуется «Реал».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Агент Ренана прокомментировал интерес иностранных клубов к новичку «Зенита»
    Агент Ренана сообщил, когда бразилец присоединится к «Зениту» 2
    Защитник «Зенита» Ренан – победитель молодежного чемпионата Южной Америки
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17051

      Barmaleushka 1 час назад

      Показатели не самые важные . Вот если бы по точным пасам лидировал или по отборам - тогда другое дело .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13129

      Алексей З > Barmaleushka 1 час назад

      Мудо , что хотите , то и напишут.
      Он ещё дальше всех плюнул и громче всех пё...л, а по утрам орёт "гы-гы-гы".
      Вообщем ваш вдоску.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17051

      Barmaleushka > Алексей З 1 час назад

      Ты ещё очередной уй не дожевал , а уже с набитым ртом тут кукарекаешь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13129

      Алексей З > Barmaleushka 48 минут назад

      Вы уж свои пристрастия мне не приписывайте.
      Ваши оральные предпочтения известны всей стране и этому сайту.
      С полным ртом х..в, только на гыгыгы сил хватает.
      Приятного аппетита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      А этот пацанчик оказывается не плох! Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13129

      Алексей З 2 часа назад

      Не пойму, идёт раскрутка перед летней продажей игрока , которого в России никто не видел. Гениальный менеджмент Зенита, а может подождём до игр в Кубке и РПЛ.
      Тогда и оценим какой бриллиант Питер урвал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4811

      neveldomha > Алексей З 30 минут назад

      А что менеджмент Зенита не гениален? Клаудиньо, Вендел, Барриос Родригао, Сантос. Кто сегодня может усомниться в уровне указанных футболистов? Уверен, что никто. А значит и в уровне менеджмента также не стоит сомневаться.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11