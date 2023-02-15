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    «Нам надо вывести игрока на другой уровень, чтобы его купил другой клуб». Осинькин – об отступных за Сычевого для «Зенита»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, зачем он будет развивать своего форварда Владимира Сычевого.

    – Как вы реагировали на новости, что отступные Сычевого для «Зенита» меньше? Нет опасений, что вы можете потерять его в любой момент, если «Зенит» так захочет?

    – У нас у большинства игроков есть отступные. Многие уходили именно через них. Но всe-таки это достаточно серьeзные суммы. Для того чтобы другой клуб проявил интерес и активировал эту опцию, нам надо вывести Сычевого на другой уровень. Если мы это сделаем, значит, хорошо поработали, а это уже значит, что Володя к этому времени забьeт за нас много голов. Эта ситуация не должна пугать. Почти у каждого футболиста есть мечта поиграть в разных командах. И не только в «Зените», а ещe выше. Мы должны шаг за шагом двигаться к вершине.

    • «Крылья» купили Сычевого в декабре у «Оребурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17051

      Barmaleushka 1 час назад

      Зачем Зениту этот позёр и болтун ?

      1
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      Рейтинг: +17663

      ilichkadr 1 час назад

      Вопрос: где слова Осинькина "чтобы его купил «Зенит"? У Источник: «Чемпионат» этого нет и близко.
      Ответ: бомбардир, как всегда, придумал сам. Про Рассказова напишут позже, подготовить для продажи не в Зенит, а в ПСЖ или на худой конец в Барселону.

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