«Нам надо вывести игрока на другой уровень, чтобы его купил другой клуб». Осинькин – об отступных за Сычевого для «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, зачем он будет развивать своего форварда Владимира Сычевого.

– Как вы реагировали на новости, что отступные Сычевого для «Зенита» меньше? Нет опасений, что вы можете потерять его в любой момент, если «Зенит» так захочет?

– У нас у большинства игроков есть отступные. Многие уходили именно через них. Но всe-таки это достаточно серьeзные суммы. Для того чтобы другой клуб проявил интерес и активировал эту опцию, нам надо вывести Сычевого на другой уровень. Если мы это сделаем, значит, хорошо поработали, а это уже значит, что Володя к этому времени забьeт за нас много голов. Эта ситуация не должна пугать. Почти у каждого футболиста есть мечта поиграть в разных командах. И не только в «Зените», а ещe выше. Мы должны шаг за шагом двигаться к вершине.

«Крылья» купили Сычевого в декабре у «Оребурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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