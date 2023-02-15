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  • «Нам надо вывести игрока на другой уровень, чтобы его купил другой клуб». Осинькин – об отступных за Сычевого для «Зенита»

«Нам надо вывести игрока на другой уровень, чтобы его купил другой клуб». Осинькин – об отступных за Сычевого для «Зенита»

15 февраля 2023, 09:09
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, зачем он будет развивать своего форварда Владимира Сычевого.

– Как вы реагировали на новости, что отступные Сычевого для «Зенита» меньше? Нет опасений, что вы можете потерять его в любой момент, если «Зенит» так захочет?

– У нас у большинства игроков есть отступные. Многие уходили именно через них. Но всe-таки это достаточно серьeзные суммы. Для того чтобы другой клуб проявил интерес и активировал эту опцию, нам надо вывести Сычевого на другой уровень. Если мы это сделаем, значит, хорошо поработали, а это уже значит, что Володя к этому времени забьeт за нас много голов. Эта ситуация не должна пугать. Почти у каждого футболиста есть мечта поиграть в разных командах. И не только в «Зените», а ещe выше. Мы должны шаг за шагом двигаться к вершине.

  • «Крылья» купили Сычевого в декабре у «Оребурга» за 100 миллионов рублей.
  • Игрок с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Писарский Владимир Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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ilichkadr
1676444054
Вопрос: где слова Осинькина "чтобы его купил «Зенит"? У Источник: «Чемпионат» этого нет и близко. Ответ: бомбардир, как всегда, придумал сам. Про Рассказова напишут позже, подготовить для продажи не в Зенит, а в ПСЖ или на худой конец в Барселону.
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Fialet
1676455362
У нормального тренера должна быть цель вывести команду на новый уровень, а у этого вывести игрока, чтобы повыгоднее продать.
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