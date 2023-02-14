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  • Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» чемпионство. Это иллюзия»

Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» чемпионство. Это иллюзия»

14 февраля 2023, 21:38
8

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Продление контракта Абаскаля — это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.

Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — сказал Канчельскис.

  • Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на втором месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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Вомбат
1676400616
Кто говорит о чемпионстве Спартака в этом сезоне? Говорят о том, что Абаскаль навел порядок в игре Спартака (и по всей видимости, в раздевалке тоже). Говорят о том, что после прошлогоднего 10 места Спартак, скорее всего, нынче будет вторым. При том, что шансов на второй подряд кубок Спартак пока не утратил. Это разве не прогресс?. Кому этого мало, тот просто тупой.
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ArReal
1676401737
А кто принесет-то?
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ytughjghj
1676402579
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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NewLife
1676406063
Похоже, что тексты этому козлу пишет желтая помойка хейтер Спартака РБ Спорт и отстегивает ему только за использование его проданного имени.
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derrik2000
1676409265
В этом сезоне - ДА, вряд ли. Если только Зенит сам себе будет весной проигрывать. А, вот, в будущем сезоне... Как знать, как знать... Во всяком случае, уже сейчас, при наличии Спартака, Зенита, Динамо, возможно и ЦСКА с Ростовом, интереснее будет смотреть новый чемпионат.
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rash1959
1676445243
Может совету директоров уже пора отлючить некоторых псевдоветеранов от звания принадлежности к клубу Спартак, да и от ветеранской кормушки. Этих говорунов развелось больше чем врагов.
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