Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» чемпионство. Это иллюзия»

Кто говорит о чемпионстве Спартака в этом сезоне? Говорят о том, что Абаскаль навел порядок в игре Спартака (и по всей видимости, в раздевалке тоже). Говорят о том, что после прошлогоднего 10 места Спартак, скорее всего, нынче будет вторым. При том, что шансов на второй подряд кубок Спартак пока не утратил. Это разве не прогресс?. Кому этого мало, тот просто тупой.
Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Продление контракта Абаскаля — это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.
Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — сказал Канчельскис.
- Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.
- Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
- Команда идет на втором месте в РПЛ.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!