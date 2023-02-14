Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» чемпионство. Это иллюзия»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Продление контракта Абаскаля — это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.

Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — сказал Канчельскис.

Новое соглашение с 33-летним испанцем рассчитано до 2025 года.

Сообщалось, что он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

Команда идет на втором месте в РПЛ.

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