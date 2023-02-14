Осинькин объяснил, почему не сможет работать в европейском клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему не видит себя в клубе из Европы.

«На сегодняшний день я понимаю, что возможности поработать в Европе у меня не будет. И дело не в той обстановке, которая сложилась вокруг российского спорта.

У меня есть языковая проблема. В детстве я учил французский – красивейший язык, но в жизни он мне почти не пригодился.

Потом я начал учить английский, я знаю на нeм больше слов, чем на французском. Но на деле сейчас я знаю только русский.

Время уходит. В детстве мне всe хорошо давалось, но потом... В академии Тольятти я пытался учить английский, но понимал, что вокруг слишком много забот.

Сейчас я жалею об этом, стоило найти время для обучения. Возможно, если бы я понимал, что без этого никуда, мотивации было бы больше.

Помню, как к нам в академию Коноплeва приехали голландские специалисты. Я пытался говорить с ними на английском, они мне отвечали.

Но голландцы были постоянно в нашей среде, через какое-то время они начали говорить на русском лучше, чем я английском.

Так что дальнейшие разговоры были на русском. Этой практики английского мне и не хватило, ха-ха», – заявил Осинькин.

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