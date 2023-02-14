«Барселона» договорилась с защитником «Айнтрахта»

Центральный защитник «Айнтрахта» Эван Н'Дика близок к переходу в «Барселону».
23-летний футболист уже дал согласие присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента по окончании сезона.
«Барса» еще изучает другие варианты усиления обороны. Окончательное решение будет принято в начале марта.
- Рыночная стоимость Н'Дика – 32 миллиона евро.
- В этом сезоне француз сделал 1 ассист в 29 матчах.
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Источник: Sport1