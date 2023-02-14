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    «Барселона» договорилась с защитником «Айнтрахта»

    Центральный защитник «Айнтрахта» Эван Н'Дика близок к переходу в «Барселону».

    23-летний футболист уже дал согласие присоединиться к каталонскому клубу на правах свободного агента по окончании сезона.

    «Барса» еще изучает другие варианты усиления обороны. Окончательное решение будет принято в начале марта.

    • Рыночная стоимость Н'Дика – 32 миллиона евро.
    • В этом сезоне француз сделал 1 ассист в 29 матчах.

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    Источник: Sport1

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