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  • Осинькин: «Русские люди умеют выживать и восставать из пепла. Так было, есть и будет»

Осинькин: «Русские люди умеют выживать и восставать из пепла. Так было, есть и будет»

14 февраля 2023, 12:51
7

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ситуации в российском футболе.

«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет. Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придeтся выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей.

При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью. Это надо ценить, этим надо дорожить. А всe остальное устаканится и встанет на свои места», — сказал Осинькин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (7)
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gtujool
1676371338
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Asmo13
1676371968
Жалко что 'выживать' а не спокойно жить, процветать и радоваться жизни
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Persona_non_Grata
1676372719
Хотелось бы уже начать привыкать к чему-нибудь хорошему !!!
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