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    Осинькин: «Русские люди умеют выживать и восставать из пепла. Так было, есть и будет»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ситуации в российском футболе.

    «В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет. Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придeтся выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей.

    При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью. Это надо ценить, этим надо дорожить. А всe остальное устаканится и встанет на свои места», — сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13104

      Алексей З 1 час назад

      Хотел бы только добавить.
      Мы сами себя загоняем в задницу , а потом начинаем с честью выживать , выплывать и восставать из пепла.
      Пора бы уже научиться жить без "задницы ".

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      Рейтинг: +20502

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хотелось бы уже начать привыкать к чему-нибудь хорошему !!!

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      Рейтинг: +19

      Asmo13 1 час назад

      Жалко что 'выживать' а не спокойно жить, процветать и радоваться жизни

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      Рейтинг: +649

      Азбука > Asmo13 1 час назад

      По настоящему радоваться умеют, кто сумел преодолеть невзгоды. Спокойная жизнь ведёт к деградации.

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      Рейтинг: +20502

      Persona_non_Grata > Азбука 1 час назад

      А постоянные стрессы к инфаркту или инсульту (((

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      Рейтинг: +10

      gtujool 1 час назад

      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!

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      Рейтинг: +1473

      elessar arnor 2 часа назад

      сами восстают? какие самодостаточные)

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