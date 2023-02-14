Осинькин: «Русские люди умеют выживать и восставать из пепла. Так было, есть и будет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ситуации в российском футболе.

«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет. Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придeтся выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей.

При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью. Это надо ценить, этим надо дорожить. А всe остальное устаканится и встанет на свои места», — сказал Осинькин.

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