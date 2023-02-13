Малком: «Дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, удалось ли ему выучить русский язык.

– Ты всe чаще говоришь на русском языке в клубных видео. У тебя сейчас есть преподаватель? И есть шанс, что рано или поздно ты дашь какое-то интервью на русском?

– Русский язык – это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно.

При этом за время, проведeнное в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения. Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь.

Однако дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики.

Но меня радует, что всe больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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