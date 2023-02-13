Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малком: «Дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, удалось ли ему выучить русский язык.

    – Ты всe чаще говоришь на русском языке в клубных видео. У тебя сейчас есть преподаватель? И есть шанс, что рано или поздно ты дашь какое-то интервью на русском?

    – Русский язык – это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно.

    При этом за время, проведeнное в России, я слышал много слов. Пытался составлять простые предложения. Понятно, что в тренировочном процессе ты многое слышишь на русском. И понимаешь.

    Однако дать интервью на русском – слишком амбициозный проект для меня. Пока меня хватает только на короткие реплики.

    Но меня радует, что всe больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Малком рассказал, расстроил ли его срыв трансфера в «ПСЖ»
    «Это антифутбол». Малком рассказал, за какой поступок на поле ему стыдно 1
    Агент: «Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2023 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11