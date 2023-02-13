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    Адиев против приглашения россиян в сборную Казахстана: «Не будем никому раздавать паспорта»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил идею натурализации российских футболистов для национальной команды.

    «Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники.

    В Казахстанской Федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт — другое дело. После этого, возможно, станем его рассматривать», — сказал Адиев.

    • Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Последние матч сборная России провела с командами из Азии.

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    Источник: Legalbet

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