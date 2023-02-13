Стало известно, кто уговорил Карпина не возглавлять сборную Армении

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был близок к назначению в сборную Армении перед продлением контракта со сборной России осенью 2022 года.

По информации «СЭ», Карпин был готов возглавить сборную Армении, однако президент «Ростова» Арташес Арутюнянц лично убедил тренера отказаться от этого варианта.

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Его клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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