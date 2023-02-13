Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стало известно, кто уговорил Карпина не возглавлять сборную Армении

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был близок к назначению в сборную Армении перед продлением контракта со сборной России осенью 2022 года.

    По информации «СЭ», Карпин был готов возглавить сборную Армении, однако президент «Ростова» Арташес Арутюнянц лично убедил тренера отказаться от этого варианта.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • Его клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Очень жаль. Мог еще поиграть». Карпин – об уходе Мамаева из футбола 1
    Карпин оценил журналистскую работу Слуцкого
    «Однозначно легенда России». Пареха – о Карпине
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11