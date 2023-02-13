Морган: «Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола»

Британский журналист Пирс Морган пошутил насчет того, что «Челси» в январе перехватил у «Арсенала» вингера Михаила Мудрика.

«Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола. «Арсенал» выбрал правильного футболиста», – написал Морган в соцсетях.

«Челси» заплатил за Мудрика 70+30 миллионов евро.

«Арсенал» приобрел Троссарда за 24 миллиона евро.

Статистика украинца – 3 матча без голевых действий, бельгийца – 1 забитый мяч в 4 играх.

Морган – болельщик «Арсенала».

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