Морган: «Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола»

Британский журналист Пирс Морган пошутил насчет того, что «Челси» в январе перехватил у «Арсенала» вингера Михаила Мудрика.
«Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола. «Арсенал» выбрал правильного футболиста», – написал Морган в соцсетях.
- «Челси» заплатил за Мудрика 70+30 миллионов евро.
- «Арсенал» приобрел Троссарда за 24 миллиона евро.
- Статистика украинца – 3 матча без голевых действий, бельгийца – 1 забитый мяч в 4 играх.
- Морган – болельщик «Арсенала».
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Источник: твиттер Пирса Моргана