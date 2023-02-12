Канчельскис назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — сказал Канчельскис.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

«Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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