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    Канчельскис назвал условие для чемпионства «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

    «Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

    Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

    Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — сказал Канчельскис.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
    • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +656

      dim29 12 минут назад

      Хоть-бы что новое сказал,а то все горе эксперты как один,одну и тужу мантру повторяют,неинтересно даже,т.к. заранее знаешь ответ.

      0
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      Рейтинг: +16946

      NewLife 1 час назад

      Опять протечка в желтом сортире РосБ.о.мж Спорт, по которой выплыл хейтер Канч.

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