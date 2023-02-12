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Канчельскис назвал условие для чемпионства «Спартака»

12 февраля 2023, 15:48
6

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — сказал Канчельскис.

  • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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NewLife
1676206690
Опять протечка в желтом сортире РосБ.о.мж Спорт, по которой выплыл хейтер Канч.
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dim29
1676209832
Хоть-бы что новое сказал,а то все горе эксперты как один,одну и тужу мантру повторяют,неинтересно даже,т.к. заранее знаешь ответ.
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шахта Заполярная
1676217272
А что еще это может написать. Доживем до 30 тура там будет видно.
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alefreddy
1676217359
один негатив от Кончелькина зачем брать интервью если и так ясно что скажет
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Кузьмич на трибуне
1676218121
Есть ещё один вариант. В зимнем кубке ПРЛ, Спартак набрал 8 очков. Эти 8 очков можно подарит Спартаку (записать в актив), и тогда шансы будут более реальные
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Ziklop
1676230448
инструкция к действию?
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