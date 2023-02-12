Кураньи назвал лучшего российского игрока в Европе

Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим россиянином в Европе.

«Головин и Алексей Миранчук — отличные игроки, они оба набрались опыта, освоились в европейских чемпионатах. Уверен, у ребят светлое будущее, они еще не показали свой максимум.

Кто из них сильнее? Миранчук прогрессировал в этом сезоне, он большой молодец, но сейчас лучший российский футболист в Европе — Головин. Лично я отдаю предпочтение Александру», — сказал Кураньи.

В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.

Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).

Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

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