Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кураньи назвал лучшего российского игрока в Европе

    Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим россиянином в Европе.

    «Головин и Алексей Миранчук — отличные игроки, они оба набрались опыта, освоились в европейских чемпионатах. Уверен, у ребят светлое будущее, они еще не показали свой максимум.

    Кто из них сильнее? Миранчук прогрессировал в этом сезоне, он большой молодец, но сейчас лучший российский футболист в Европе — Головин. Лично я отдаю предпочтение Александру», — сказал Кураньи.

    • В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.
    • Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).
    • Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Агент Смирнов: «Головин проводит свой лучший сезон, когда нет вызовов в сборную. Стоит призадуматься» 3
    Головин прокомментировал гол в ворота «ПСЖ» 4
    Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «ПСЖ» (3:1) 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13088

      Алексей З 1 час назад

      Когда выбор из двух , задачка не из лёгких.
      Торино на 7-м , Монако на 3-м , да после победы над самим ПСЖ...
      Может не стоит х..нёй заниматься ?
      Ценник Саши хотите поднять ? Так вас мудаков только мы читаем, в Европе обходятся без россейских "писателей".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Согласен, 100%!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11