Кураньи назвал лучшего российского игрока в Европе

Когда выбор из двух , задачка не из лёгких.
Торино на 7-м , Монако на 3-м , да после победы над самим ПСЖ...
Может не стоит х..нёй заниматься ?
Ценник Саши хотите поднять ? Так вас мудаков только мы читаем, в Европе обходятся без россейских "писателей".
Бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим россиянином в Европе.
«Головин и Алексей Миранчук — отличные игроки, они оба набрались опыта, освоились в европейских чемпионатах. Уверен, у ребят светлое будущее, они еще не показали свой максимум.
Кто из них сильнее? Миранчук прогрессировал в этом сезоне, он большой молодец, но сейчас лучший российский футболист в Европе — Головин. Лично я отдаю предпочтение Александру», — сказал Кураньи.
- В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.
- Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).
- Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».
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