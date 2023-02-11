«Закон надо исполнять». РПЛ – о Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал введение в лиге индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Его надо исполнять. Большой путь поделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу. Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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