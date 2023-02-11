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    «Закон надо исполнять». РПЛ – о Fan ID

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал введение в лиге индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Его надо исполнять. Большой путь поделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу. Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3568

      Ziklop 18 минут назад

      законотворцев надо менять, но себя они точно не уберут.

      2
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      Рейтинг: +2341

      serglider 28 минут назад

      У фанав есть выбор! Не хочешь регистрироваться в Fan ID, не ходи на матчи! Пусть команды играют при пустых трибунах, посмотрим как рекламодатели на это отреагируют. Минус выручка от продажи билетов и рекламных контрактов, быстро сделают адекватно мыслящими как Алаева, так и депутатов.

      2
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      Рейтинг: +5890

      Enter2006 55 минут назад

      Очень хочу, чтобы тебе в задницу имплант с трекером GPS поставили и дали всем людям свободный доступ следить за твоими перемещениями. И чтобы ты его вытащить не смог - по закону!

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      Рейтинг: +3534

      Axe111 1 час назад

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