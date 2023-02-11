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«Закон надо исполнять». РПЛ – о Fan ID

11 февраля 2023, 21:30
5

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал введение в лиге индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Не обсуждаю законы, подписанные президентом. Его надо исполнять. Большой путь поделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в работу. Сложностей много. Поставка оборудования и так далее. Клубы активно начинают работать с болельщиками», – сказал Алаев.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (5)
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Axe111
1676143246
ПОЗОРИЩЕ
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Enter2006
1676143779
Очень хочу, чтобы тебе в задницу имплант с трекером GPS поставили и дали всем людям свободный доступ следить за твоими перемещениями. И чтобы ты его вытащить не смог - по закону!
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serglider
1676145431
У фанав есть выбор! Не хочешь регистрироваться в Fan ID, не ходи на матчи! Пусть команды играют при пустых трибунах, посмотрим как рекламодатели на это отреагируют. Минус выручка от продажи билетов и рекламных контрактов, быстро сделают адекватно мыслящими как Алаева, так и депутатов.
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Ziklop
1676146008
законотворцев надо менять, но себя они точно не уберут.
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Krics
1676147858
У всех законов экономический след, кому-то в "озере"мало,ихмо.
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