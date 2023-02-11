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    Алаев: «РФС будет работать и с УЕФА, и с АФК»

    Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, как обстоят дела с работой РФС по возвращению в соревнования под эгидой УЕФА.

    «Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу. Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках.

    Делегация РФС также была в Бахрейне [на заседании Азиатской конфедерации футбола], общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях», – сказал Алаев.

    • Алаев ранее был генеральным секретарем РФС.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11175

      alp 19 минут назад

      уефа афк и кдк
      фифв икеа и пзрк...
      а в итоги них..я

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11256

      "supermax" 1 час назад

      Работать будем на двух направлениях, играть пока ни на одном

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3568

      Ziklop > "supermax" 39 минут назад

      будут ездить отдыхать и в Азию и в Европу, работать они не будут!

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