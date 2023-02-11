Алаев: «РФС будет работать и с УЕФА, и с АФК»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, как обстоят дела с работой РФС по возвращению в соревнования под эгидой УЕФА.
«Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу. Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках.
Делегация РФС также была в Бахрейне [на заседании Азиатской конфедерации футбола], общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях», – сказал Алаев.
- Алаев ранее был генеральным секретарем РФС.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
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Источник: телеграм-канал Sport24