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    Кузьмичев предположил, что «Локомотив» подписал Дзюбу из-за разочарования в другом новичке

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев порассуждал о трансфере нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    – Давайте начнем с самого громкого трансфера этой зимы – перехода Артема Дзюбы в «Локо». Кто-то восхищен этой сделкой московского клуба. Но есть и те, кто считает, что форвард с непростым характером, который к тому же последние полгода ничего не показывал, может все испортить. Вы на чьей стороне?

    – Понимаете, в чем вся штука... Ведь Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно – когда трансферное окно только открылось.

    Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

    – Что же изменилось сейчас?

    Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

    – Любопытно.

    – Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

    – Выходит, Дзюба – это план Б или даже С?

    – Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова.

    • 34-летний Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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