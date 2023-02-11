Кузьмичев предположил, что «Локомотив» подписал Дзюбу из-за разочарования в другом новичке

Значит, с перепугу. )
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев порассуждал о трансфере нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.
– Давайте начнем с самого громкого трансфера этой зимы – перехода Артема Дзюбы в «Локо». Кто-то восхищен этой сделкой московского клуба. Но есть и те, кто считает, что форвард с непростым характером, который к тому же последние полгода ничего не показывал, может все испортить. Вы на чьей стороне?
– Понимаете, в чем вся штука... Ведь Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно – когда трансферное окно только открылось.
Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.
– Что же изменилось сейчас?
– Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.
– Любопытно.
– Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.
– Выходит, Дзюба – это план Б или даже С?
– Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова.
- 34-летний Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
- Он выбрал 7-й игровой номер.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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