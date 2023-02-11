Стало известно, сколько Сычевой получил за свой трансфер в «Крылья Советов»

Нападающий Владимир Сычевой получил за свой трансфер из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 15 миллионов рублей. Такая сумма была прописана в контракте игрока с оренбуржцами.

Такую же сумму за посредничество в трансфере получил агент игрока Виктор Панченко.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

«Крылья» купили форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игроком интересовался «Зенит».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!