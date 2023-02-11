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    Стало известно, сколько Сычевой получил за свой трансфер в «Крылья Советов»

    Нападающий Владимир Сычевой получил за свой трансфер из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 15 миллионов рублей. Такая сумма была прописана в контракте игрока с оренбуржцами.

    Такую же сумму за посредничество в трансфере получил агент игрока Виктор Панченко.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • «Крылья» купили форварда у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игроком интересовался «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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