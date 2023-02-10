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    Денисов: «На Зимнем кубке РПЛ мы старались кайфовать от игры»

    Футболист «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от победы на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

    «Постарались сделать вам небольшой пятничный подарок – и забрали Зимний Кубок РПЛ. Понятно, что турнир неофициальный, но побеждать всегда приятно: на тренировке, в челлендже или видеоигре. К этому надо стремиться. Настроение поднимает.

    По турниру прошлись хорошо, старались выполнять тренерские установки и кайфовать от игры. Многое получилось, но работать еще очень много, тем более я вечно собой недоволен, но это нормально – максималист.

    Кстати, очень приятно, что даже здесь, в Абу-Даби, нас поддерживали наши болельщики. Спасибо, парни! Видеть вас на трибунах – бесценно.

    А я пойду восстанавливаться: сейчас будет короткий выезд в Москву, но уже через несколько дней – третий сбор в Турции.

    Скорее бы возобновление сезона! Вперед, «Спартак», – написал Денисов.

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    Источник: телеграм-канал Даниила Денисова

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