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  • Денисов: «На Зимнем кубке РПЛ мы старались кайфовать от игры»

Денисов: «На Зимнем кубке РПЛ мы старались кайфовать от игры»

10 февраля 2023, 22:45
2

Футболист «Спартака» Даниил Денисов поделился эмоциями от победы на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

«Постарались сделать вам небольшой пятничный подарок – и забрали Зимний Кубок РПЛ. Понятно, что турнир неофициальный, но побеждать всегда приятно: на тренировке, в челлендже или видеоигре. К этому надо стремиться. Настроение поднимает.

По турниру прошлись хорошо, старались выполнять тренерские установки и кайфовать от игры. Многое получилось, но работать еще очень много, тем более я вечно собой недоволен, но это нормально – максималист.

Кстати, очень приятно, что даже здесь, в Абу-Даби, нас поддерживали наши болельщики. Спасибо, парни! Видеть вас на трибунах – бесценно.

А я пойду восстанавливаться: сейчас будет короткий выезд в Москву, но уже через несколько дней – третий сбор в Турции.

Скорее бы возобновление сезона! Вперед, «Спартак», – написал Денисов.

  • Главный тренер Гильермо Абаскаль впервые взял трофей со «Спартаком».
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • 22 февраля «Спартак» проведет кубковый матч против «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал Даниила Денисова
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (2)
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zigbert
1676098864
Приятно что молодые игроки постепенно осваиваются в Спартаке. Остается только повышать свой уровень и выигрывать конкуренцию в составе, которая в сегодняшнем Спартаке довольно высокая.
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alefreddy
1676104538
хорошо бы кайф не прошел и далее
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