Гвардиола отреагировал на обвинения «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые высказался о проблемах клуба.
- АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз.
- Теперь их могут лишить трофеев.
- Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.
«Я сразу же подумал, что нас уже признали виновными. То же самое было и с делом УЕФА, но тогда клуб доказал свою невиновность.
К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.
Не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, которые защитят нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига.
Я полностью убежден, что нас признают невиновными», – заявил Гвардиола.
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Источник: Manchester Evening News