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    Гвардиола отреагировал на обвинения «Манчестер Сити» в финансовых нарушениях

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые высказался о проблемах клуба.

    • АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз.
    • Теперь их могут лишить трофеев.
    • Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

    «Я сразу же подумал, что нас уже признали виновными. То же самое было и с делом УЕФА, но тогда клуб доказал свою невиновность.

    К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.

    Не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, которые защитят нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига.

    Я полностью убежден, что нас признают невиновными», – заявил Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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