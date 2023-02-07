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    «Манчестер Сити» могут лишить трофеев из-за нарушения финансовых правил

    Стало известно, как АПЛ может наказать «Манчестер Сити» в случае доказательства вины клуба в финансовых нарушениях.

    По информации Sky Sports, независимая комиссия исходя из регламента АПЛ может принять следующие решения:

    • Снятие очков в этом или следующем сезоне;
    • Отстранение клуба от участия в матчах чемпионата;
    • Переигровка матчей;
    • Отмена регистрации игроков или отказ в ней;
    • Штраф;
    • Условное наказание.

    По информации The Athletic, «Манчестер Сити» могут лишить трофеев, сняв с команды очки в предыдущих сезонах.

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

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    Источник: Sky Sports

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