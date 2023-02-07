«Манчестер Сити» могут лишить трофеев из-за нарушения финансовых правил

Стало известно, как АПЛ может наказать «Манчестер Сити» в случае доказательства вины клуба в финансовых нарушениях.
По информации Sky Sports, независимая комиссия исходя из регламента АПЛ может принять следующие решения:
- Снятие очков в этом или следующем сезоне;
- Отстранение клуба от участия в матчах чемпионата;
- Переигровка матчей;
- Отмена регистрации игроков или отказ в ней;
- Штраф;
- Условное наказание.
По информации The Athletic, «Манчестер Сити» могут лишить трофеев, сняв с команды очки в предыдущих сезонах.
- АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
- Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
- С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
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Источник: Sky Sports