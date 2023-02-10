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    Глебов заявил, что матч с «Зенитом» стал для «Ростова» одним из самых легких в этом сезоне

    Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал легким матч против «Зенита» (1:3) в 11-м туре этого сезона РПЛ.

    «По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас.

    Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

    В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит?

    В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось», — сказал Глебов.

    • «Ростов» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13067

      Алексей З 1 час назад

      Игралось легко потому, что ехали проиграть.
      Со Спартаком , например , жопу рвёте , пытаясь что-то Федуну доказать , а в Питере не напрягаясь " легли " и всё ок.

      0
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      Рейтинг: +5153

      ААМ 2 часа назад

      Болтун - находка для врага.

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