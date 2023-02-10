Глебов заявил, что матч с «Зенитом» стал для «Ростова» одним из самых легких в этом сезоне

Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал легким матч против «Зенита» (1:3) в 11-м туре этого сезона РПЛ.

«По мне, матч с «Зенитом» в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. «Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас.

Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что, если мяч у них, то они будут диктовать свою игру.

В принципе, много моментов они нам не создали, если разбирать саму игру. А вот если им мяч отдать, то нагрузка на оборону и центр поля сразу увеличится — и так уже намного тяжелее. Без мяча же им приходится больше бегать, а кто это любит?

В первом тайме мы чувствовали, как многие игроки «Зенита» злились, потому что, скажем так, не все получалось», — сказал Глебов.

«Ростов» идет на третьем месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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