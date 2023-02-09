Верховный суд РФ отказался отменять Fan ID

Верховный суд Российской Федерации отказался удовлетворять иск петербургского адвоката и болельщика «Зенита» Игоря Коняева, который пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID.

«Адвокат настаивает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новички захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им вообще атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить трeхфакторную аутентификацию и без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне.

Вопросы безопасности, по мнению истца, для инициаторов введения паспортов болельщика не в приоритете, поскольку последние случаи серьезных травм среди зрителей футбольных матчей датированы серединой «нулевых» годов», – сообщает РАПСИ.

«В удовлетворении административного искового заявления — отказать», — заявил судья в конце заседания.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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