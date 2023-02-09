Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Верховный суд РФ отказался отменять Fan ID

9 февраля 2023, 17:18
7

Верховный суд Российской Федерации отказался удовлетворять иск петербургского адвоката и болельщика «Зенита» Игоря Коняева, который пытался оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID.

«Адвокат настаивает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новички захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им вообще атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить трeхфакторную аутентификацию и без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне.

Вопросы безопасности, по мнению истца, для инициаторов введения паспортов болельщика не в приоритете, поскольку последние случаи серьезных травм среди зрителей футбольных матчей датированы серединой «нулевых» годов», – сообщает РАПСИ.

«В удовлетворении административного искового заявления — отказать», — заявил судья в конце заседания.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: РАПСИ
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1675953401
Как они могут отменить то, что сами и придумали?
Ответить
Axe111
1675956315
))))))
Ответить
Красногорск_Фан
1675958413
Абсолютно идиотская мера. Вместо новых инициатив, сокращающих количество болельщиков на стадионе, лучше бы приняли меры по реальному соблюдению уже существующих законов. Или их отменили. Иначе - зачем они введены, только для коррупции! Как там написано - нельзя курить в общественных местах (стадионах, аэропортах, вокзалах). Вечно как пепельница возвращаюсь из этих общественных мест. Одни курят сотнями, полицаи безучастно ходят.
Ответить
BRO_football
1675959228
А причём тут серьёзные травмы среди болельщиков? Ты лучше вспомни поведения быдло-фанатов на стадионе, которым только дай повод, они и с полицейскими подерутся, и фанатами другой команды, и сиденья поджгут, и файер в жопе на стадион пронесут. В первую очередь скажите спасибо им за Fan ID.
Ответить
Чехов на Садовой
1675965101
Позор и подлость ! Заставлять людей чипироваться ВАРом как коров - это абсолютное быдлячество. Есть секьюрити , есть полиция что ещё надо? Унижение болел, скотство и пофигизм!!! И эти ,с позволения сказать, ''государственные люди'' запрещают нам ковырять в носу?!
Ответить
Рыло свина
1676005768
у нас есть суд? смотрящий как сказал так и будет.
Ответить
Главные новости
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
3
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
14
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Все новости
Все новости
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
2
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
5
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
4
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
27
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
4
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
6
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
8
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
17
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
16
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+