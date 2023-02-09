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    Вальверде прокомментировал конец своей трехмесячной безголевой серии

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился впечатлениями после победы над «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира.

    • Мадридцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Уругваец забил в начале 2-го тайма.
    • Это его первый гол со 2 ноября.

    «Я очень рад. Чувствую себя комфортно, несмотря на количество матчей. Благодарен партнерам, которые помогали мне, когда дела шли не очень.

    Они всегда готовы подбодрить меня. Забить гол и отпраздновать его с командой было особенно приятно», – сказал Вальверде.

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    Источник: Football Espana

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