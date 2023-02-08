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    Аршавин оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Трудно сказать, конечно, лучшее ли это решение для клуба и Артема. Нужно дождаться начала чемпионата.

    Но для нас, тех, кто смотрит и обсуждает, хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ. У нас все же мало ярких игроков, а он — один из тех, о ком мы точно будем говорить», — сказал Аршавин.

    Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      выхухоль 21 минуту назад

      красава, рад за паравозников))) любят они наше краснобелое мясо, только уже кадысь оно с душкомс)

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