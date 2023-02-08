Аршавин оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Трудно сказать, конечно, лучшее ли это решение для клуба и Артема. Нужно дождаться начала чемпионата.

Но для нас, тех, кто смотрит и обсуждает, хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ. У нас все же мало ярких игроков, а он — один из тех, о ком мы точно будем говорить», — сказал Аршавин.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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