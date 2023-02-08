Стал известен состав сборной Южной Америки на «Кубок легенд»

Стал известен список футболистов, которые выступят за сборную Латинской Америки на традиционном московском турнире «Кубок легенд».

За команду сыграют Николас Пареха, Алехандро Домингес, Леандро Фернандес (все – Аргентина), Диего Лугано, Густаво Варела (оба – Уругвай), Рикардо Осорио (Мексика), Майкон, Амарал, Джованни (все – Бразилия).

«Кубок Легенд» пройдет в Москве с 10 по 12 февраля.

Товарищеский турнир проводится с 2009 года.

За все годы Россия не выиграла турнир только в 2020 году, уступив сборной мира.

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