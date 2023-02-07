Российским арбитрам вручили эмблемы ФИФА в Турции

На судейском сборе в Белеке состоялось вручение эмблем ФИФА российским арбитрам, получившим соответствующую категорию.

«В декабре судейский комитет ФИФА утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2023 году.

По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 40 до 42 человек. Россия получила два дополнительных слота — судьи VAR и женщины‑ассистента. Всего лицензии получили 42 арбитра и помощника.

Впервые в список главных судей, имеющих категорию ФИФА, вошли Артем Любимов и Павел Шадыханов, а Василий Казарцев впервые получил категорию ФИФА как видеоарбитр», – сообщает «Матч ТВ».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно