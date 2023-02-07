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    Российским арбитрам вручили эмблемы ФИФА в Турции

    На судейском сборе в Белеке состоялось вручение эмблем ФИФА российским арбитрам, получившим соответствующую категорию.

    «В декабре судейский комитет ФИФА утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2023 году.

    По сравнению с предыдущим годом квота россиян увеличена с 40 до 42 человек. Россия получила два дополнительных слота — судьи VAR и женщины‑ассистента. Всего лицензии получили 42 арбитра и помощника.

    Впервые в список главных судей, имеющих категорию ФИФА, вошли Артем Любимов и Павел Шадыханов, а Василий Казарцев впервые получил категорию ФИФА как видеоарбитр», – сообщает «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2023 23:13
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