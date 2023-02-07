Семин отреагировал на новость о переходе Дзюбы в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.
«Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли это трансфер для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», – сказал Семин.
- Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
- Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
- Медосмотр запланирован на среду.
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Источник: «Спорт-Экспресс»