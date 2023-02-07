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    Семин отреагировал на новость о переходе Дзюбы в «Локомотив»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в столичный клуб.

    «Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли это трансфер для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», — сказал Семин.

    • Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Он заработает 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12181

      ВетеR 48 минут назад

      неужели бревно нашло свою пристань ?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Rоbby > ВетеR 17 секунд назад

      Топляк)

      0
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