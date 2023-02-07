Йоканович высказался о влиянии трансферных слухов на Захаряна

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович порассуждал о том, как на полузащитника Арсена Захаряна влияют разговоры о его будущем.

«Захарян не играл в последнем матче – у него небольшие проблемы со здоровьем. Но с ним всe хорошо.

Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всe это может влиять на игрока в таком возрасте. К тому же с ним это происходит уже не в первый раз.

Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения.

Захаряну всего 19 лет: в будущем будет много разных ситуаций в жизни – при этом не все будут позитивными. Но он справится.

Мы ожидаем, что Арсен будет важным игроком для «Динамо» и сборной России. Возможно, в будущем и для европейского клуба.

Ему нужно правильно себя развивать. И его окружение должно помогать», – сказал Йоканович.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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