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    Йоканович высказался о влиянии трансферных слухов на Захаряна

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович порассуждал о том, как на полузащитника Арсена Захаряна влияют разговоры о его будущем.

    «Захарян не играл в последнем матче – у него небольшие проблемы со здоровьем. Но с ним всe хорошо.

    Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всe это может влиять на игрока в таком возрасте. К тому же с ним это происходит уже не в первый раз.

    Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения.

    Захаряну всего 19 лет: в будущем будет много разных ситуаций в жизни – при этом не все будут позитивными. Но он справится.

    Мы ожидаем, что Арсен будет важным игроком для «Динамо» и сборной России. Возможно, в будущем и для европейского клуба.

    Ему нужно правильно себя развивать. И его окружение должно помогать», – сказал Йоканович.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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