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  • Йоканович высказался о влиянии трансферных слухов на Захаряна

Йоканович высказался о влиянии трансферных слухов на Захаряна

7 февраля 2023, 16:08
2

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович порассуждал о том, как на полузащитника Арсена Захаряна влияют разговоры о его будущем.

«Захарян не играл в последнем матче – у него небольшие проблемы со здоровьем. Но с ним всe хорошо.

Что касается слухов вокруг его будущего, то, конечно, всe это может влиять на игрока в таком возрасте. К тому же с ним это происходит уже не в первый раз.

Арсену нужно быть спокойным. Для него важно иметь нужных людей рядом, которые будут помогать ему принимать правильные решения.

Захаряну всего 19 лет: в будущем будет много разных ситуаций в жизни – при этом не все будут позитивными. Но он справится.

Мы ожидаем, что Арсен будет важным игроком для «Динамо» и сборной России. Возможно, в будущем и для европейского клуба.

Ему нужно правильно себя развивать. И его окружение должно помогать», – сказал Йоканович.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1675788717
Он представляет себя великим игроком. Зря - пока он еще г..но на палочке.
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Ziklop
1675789120
базар в футболе, продавцы-агенты желают впарить незрелый продукт, а он может сгинет раньше чем созреет. так и с Захаряном , еще пахать и пахать парню, а уже ленность просматривается.
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