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    Агент Лунева рассказал, может ли вратарь вернуться в РПЛ

    Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал будущее своего клиента.

    «У нас не было переговоров с «Карабахом». Мы знаем, что азербайджанский клуб обращался в «Байер», а посредники, близкие к руководству «Карабаха» говорили об интересе к Луневу. С руководством «Карабаха» и их главным тренером у нас контактов не было.

    То, что СМИ писали о том, что «Байер» отказался отпускать Андрея в Азербайджан, – неправда. Немецкий клуб сказал, что заинтересован в Андрее.

    Потом случилась проблема со здоровьем, и взяли еще одного вратаря. Мы договорились с Симоном Рольфесом: если Луневу удастся восстановиться, то руководство «Байера» пойдет навстречу и отпустит вратаря туда, куда он захочет.

    Если же проблемы с ногой не исчезнут до окончания трансферного окна в странах, откуда есть интерес, то Андрея счастливы видеть в команде до конца контракта.

    Что касается Турции и других вариантов, то разговор пока закрыт. Андрей не готов на сто процентов куда-либо ехать играть в связи с травмой. Восстановление идет хорошо, улучшения есть каждый день, но рисковать здоровьем мы не можем.

    Если куда-то переходить, надо быть полностью готовым сразу играть. Поэтому Андрей решил остаться в «Байере», до конца вылечиться и уже ближе к лету искать команду.

    Мы заключили соглашение с крупнейшей английской компанией CAA Base, сотрудники которой являются представителями Лунева в Великобритании до конца летнего регистрационного периода.

    Задача – найти новый клуб летом. Мы знаем об интересе со стороны «Карабаха» и еще одной команды турецкой Суперлиги. Переход сейчас не состоялся только из-за травмы Андрея.

    Если бы повреждения не было, то Андрей в это трансферное окно с большой долей вероятности перешел бы в Турцию. Будет ли этот вариант летом, посмотрим.

    Рассматривает ли Лунев возвращение в Россию? Для Андрея в приоритете остаться в Европе. В Россию возвращаться пока не хотелось бы.

    Ставить крест на варианте с РПЛ нельзя, бывают разные ситуации, но варианты с Россией не в приоритете. На нас из клубов РПЛ никто не выходил.

    Была информация об интересе к Луневу со стороны «Спартака», но это распущенные непонятно кем слухи. У нас не было никаких контактов с московской командой.

    Надеемся на плодотворное сотрудничество с Base. Возможно, мы дадим авторизацию не только на Великобританию, но и на остальной мир.

    Первоочередным вопросом остается здоровье Андрея. Будет все хорошо – обязательно найдем варианты продолжения карьеры. В этом я не сомневаюсь.

    Главное, чтобы Андрей полноценно восстановился и мог выходить на поле», – сказал агент.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • В последний раз россиянин выходил на поле в августе.

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    Источник: Sport24

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