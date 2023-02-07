Аленичев одним словом охарактеризовал игру «Химок» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о кризисе в «Химках».
– Самая обсуждаемая команда России после «Спартака» – «Химки». Не смешно, глядя на то, что там происходит?
– Над «Химками» подшучивает вся футбольная Россия. Постоянная смена тренеров, отстранения игроков. Юран хорошо начал чемпионат, а его убрали. Надеюсь, он в скором времени найдет работу.
А «Химки» можно охарактеризовать одним словом – непорядок.
Что касается Гогниева, то при всем уважении, о нем пока рано серьезно говорить, как о тренере. Результатов нет, но есть вопросы по поведению. Он чересчур эмоционален.
Ему надо подостыть, посмотреть на свое поведение со стороны. Потенциал у него есть, главное его реализовать.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
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