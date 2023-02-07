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    Аленичев одним словом охарактеризовал игру «Химок» в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о кризисе в «Химках».

    – Самая обсуждаемая команда России после «Спартака» – «Химки». Не смешно, глядя на то, что там происходит?

    – Над «Химками» подшучивает вся футбольная Россия. Постоянная смена тренеров, отстранения игроков. Юран хорошо начал чемпионат, а его убрали. Надеюсь, он в скором времени найдет работу.

    А «Химки» можно охарактеризовать одним словом – непорядок.

    Что касается Гогниева, то при всем уважении, о нем пока рано серьезно говорить, как о тренере. Результатов нет, но есть вопросы по поведению. Он чересчур эмоционален.

    Ему надо подостыть, посмотреть на свое поведение со стороны. Потенциал у него есть, главное его реализовать.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.

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    Источник: Sport24

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