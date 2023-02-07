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  • «Показалось, что моя кровать плавает в открытом море». Федотов ощутил землетрясения в Турции

«Показалось, что моя кровать плавает в открытом море». Федотов ощутил землетрясения в Турции

7 февраля 2023, 13:00
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о землетрясениях в Турции.

– Команда находится в Турции, которая только что пережила разрушительное землетрясение с большим количеством погибших и раненых. В Белеке, где ЦСКА проводит сборы, вы что-то почувствовали?

– Совсем немного. Сначала в пятом часу ночи на несколько секунд возникло ощущение, будто кровать плавает где-то в открытом море. Минут через пятнадцать показалось, что по ней кто-то бьет ногой. Уже днем в понедельник было легкое колебание штор в гостиничном номере. На этом все.

Сборы идут своим чередом – и утром, и вечером в Белеке проводились тренировки и контрольные матчи. Конечно, это большая трагедия. Наш клуб уже выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых.

  • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
  • Погибли почти 3 тысячи человек, более 15 тысяч получили ранения.
  • Все спортивные соревнования в стране приостановлены.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (5)
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ilichkadr
1675764722
Так в "отрытом" или всё таки в открытом море? Хотя у евроукров наверняка в "ОТРЫТОМ" море, поскольку хохляцкая история гласит, что Черное море они отрыли столовой ложкой.
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JTherry
1675768363
Федотов во время землетрясения обоссался в кровати, и поплыл, как в "открытом море" - показалось ему...)
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paracetamol
1675783073
Не утонул, часом?
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