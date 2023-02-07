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    «Показалось, что моя кровать плавает в отрытом море». Федотов ощутил землетрясения в Турции

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о землетрясениях в Турции.

    – Команда находится в Турции, которая только что пережила разрушительное землетрясение с большим количеством погибших и раненых. В Белеке, где ЦСКА проводит сборы, вы что-то почувствовали?

    – Совсем немного. Сначала в пятом часу ночи на несколько секунд возникло ощущение, будто кровать плавает где-то в открытом море. Минут через пятнадцать показалось, что по ней кто-то бьет ногой. Уже днем в понедельник было легкое колебание штор в гостиничном номере. На этом все.

    Сборы идут своим чередом – и утром, и вечером в Белеке проводились тренировки и контрольные матчи. Конечно, это большая трагедия. Наш клуб уже выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых.

    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Погибли почти 3 тысячи человек, более 15 тысяч получили ранения.
    • Все спортивные соревнования в стране приостановлены.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17625

      ilichkadr 32 минуты назад

      Так в "отрытом" или всё таки в открытом море? Хотя у евроукров наверняка в "ОТРЫТОМ" море, поскольку хохляцкая история гласит, что Черное море они отрыли столовой ложкой.

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