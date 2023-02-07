Аленичев: «Цена Мудрика – максимум 50 миллионов. Платить 100 за игрока из Украины – перебор»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

– Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена – максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из Украины – перебор.

– За российского игрока в ближайшее время могут заплатить столько же?

– Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учетом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно.

У игрока еще нет результативных действий за «Челси».

Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости в дебютном матче – 36,63 км/ч.

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