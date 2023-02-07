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    Аленичев: «Цена Мудрика – максимум 50 миллионов. Платить 100 за игрока из Украины – перебор»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

    – Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена – максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из Украины – перебор.

    – За российского игрока в ближайшее время могут заплатить столько же?

    – Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учетом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно.

    • У игрока еще нет результативных действий за «Челси».
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости в дебютном матче – 36,63 км/ч.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5769

      AtticusFinch 17 минут назад

      Вообще глупо платить за что то из украины, если можно забрать бесплатно

      0
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      Рейтинг: +2151

      Dr.Metal 2 часа назад

      И 50 не стоит. Максимум 15-20

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