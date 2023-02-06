В «Баварии» ответили, грозит ли Нойеру расторжение контракта

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о капитане команды Мануэле Нойере.
- 36-летний футболист публично раскритиковал руководство клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
- Теперь ему грозят санкции – как минимум штраф.
«Расторжение контракта с Нойером по примеру Роналду в «Манчестер Юнайтед»? Подобное даже не обсуждается.
Мануэль – наш игрок, и у него есть соглашение. «Бавария» так не работает», – сказал Хайнер.
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Источник: Bayern & Germany