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    «Заурядный футболист, неоднократно себя компрометировавший». Колосков – о Дзюбе

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, считает ли он Артема Дзюбу великим игроком.

    «Дзюба великий игрок? Сами-то в это верите? (смеется).

    Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?

    Даже по меркам российского футбола не великий. Он – заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал.

    Я даже не хочу о нeм говорить», – сказал Колосков.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18712

      Cleaner 6 секунд назад

      Колосков, НЕ Вам о КОМПРОМЕТАЦИИ говорить!...(((

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