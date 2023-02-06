«Заурядный футболист, неоднократно себя компрометировавший». Колосков – о Дзюбе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, считает ли он Артема Дзюбу великим игроком.

«Дзюба великий игрок? Сами-то в это верите? (смеется).

Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?

Даже по меркам российского футбола не великий. Он – заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал.

Я даже не хочу о нeм говорить», – сказал Колосков.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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