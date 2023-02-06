Йоканович заявил, что в «Динамо» ощутили землетрясение на сборах в Турции

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о землетрясении в Турции.

«Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами всe хорошо.

Периодически такое может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося.

Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий произошедшего. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», — сказал Йоканович.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»