Йоканович заявил, что в «Динамо» ощутили землетрясение на сборах в Турции

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о землетрясении в Турции.
«Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами всe хорошо.
Периодически такое может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося.
Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий произошедшего. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», — сказал Йоканович.
- Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
- Его магнитуда – 7,4.
- Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.
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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»
Источник: «Чемпионат»