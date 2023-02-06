Александр Кержаков близок к назначению главным тренером кипрского клуба

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возглавить клуб с Кипра.
«По моей информации, Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса».
Контракт должен быть подписан в ближайшие дни», – написал в телеграме журналист Максим Алланазаров.
- Кержаков покинул «Пари НН» летом.
- При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
- До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».
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Источник: телеграм-канал Максим Алланазарова