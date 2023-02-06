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    Александр Кержаков близок к назначению главным тренером кипрского клуба

    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возглавить клуб с Кипра.

    «По моей информации, Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса».

    Контракт должен быть подписан в ближайшие дни», – написал в телеграме журналист Максим Алланазаров.

    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: телеграм-канал Максим Алланазарова

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2170

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Кержаков отличный вариант, его Томь и Нижний очень симпатично смотрелись, до сих пор не понимаю почему он сидит без работы( Он ничем не хуже условного Игнашевича в Балтике)

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