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    Кавазашвили: «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, за счет чего московский клуб превосходит «Зенит».

    – У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян.

    – Действительно, от Малкома так много зависит?

    – Да. Я говорил уже тоже самое. Без него у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство.

    – Кто из россиян больше всего влияет на игру «Зенита»?

    «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке.

    «Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники.

    В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • «Спартак» отстает от него на 6 очков.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 1 час назад

      вот дед жжет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3529

      Axe111 1 час назад

      Очередной бред сумашедшего

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