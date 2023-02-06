Кавазашвили: «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, за счет чего московский клуб превосходит «Зенит».

– У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян.

– Действительно, от Малкома так много зависит?

– Да. Я говорил уже тоже самое. Без него у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство.

– Кто из россиян больше всего влияет на игру «Зенита»?

– «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке.

«Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники.

В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.

«Спартак» отстает от него на 6 очков.

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