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  • Кавазашвили: «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом»

Кавазашвили: «Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом»

6 февраля 2023, 17:36
2

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, за счет чего московский клуб превосходит «Зенит».

– У «Зенита» половина команды иностранцев. За счет кого им еще выигрывать? Это естественно. Они берут самых лучших за большие деньги. Эти игроки сильнее даже зенитовских россиян.

– Действительно, от Малкома так много зависит?

– Да. Я говорил уже тоже самое. Без него у «Спартака» было бы больше шансов побороться за чемпионство.

– Кто из россиян больше всего влияет на игру «Зенита»?

«Спартак» – единственная команда в РПЛ с современным футболом. Абаскаль привил с первого дня в команде коллективный атакующий футбол. Это стратегия лучших европейских клубов. Это единственное превосходство «Спартака» над «Зенитом». Четкая коллективная игра в атаке.

«Зенит» больше выходит за счет качеств их талантливых ребят. Они вывозят на индивидуальных качествах, поэтому я не могу у них кого-то даже отметить. Они не любят выполнять большой объем работы, но могут компенсировать это за счет техники.

В «Спартаке» же сейчас выдающихся нет. Зато есть свои воспитанники.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • «Спартак» отстает от него на 6 очков.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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Axe111
1675699644
Очередной бред сумашедшего
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Sany-116
1675701289
вот дед жжет.
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