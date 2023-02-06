Целая футбольная команда находится под завалами отеля в Турции

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой до 7,8 баллов.

По информации Aspor, под завалы одного из отелей попала футбольная команда «Марасспор», которая базировалась в этой гостинице.

Один член персонала команды был спасен, остальные представители «Марасспора» до сих пор остаются под завалами. Спасатели делают все возможное.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»