Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал российский футбол: «Он не является видом спорта»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о введении Fan ID на стадионах России.

«Это недоверие к болельщикам. Зачем мне какой-то паспорт? Это как клеймо на лбу поставить. У нас и так стадионы полупустые, даже на треть не заполняются. Конечно, футбол пострадает от этого.

В Англии, в Испании есть такое? Нет. Для меня российский футбол не является видом спорта, но я против Fan ID и никогда бы его не оформил», – сказал Тихонов.

Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С 2023 года она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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