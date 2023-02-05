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  • Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал российский футбол: «Он не является видом спорта»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал российский футбол: «Он не является видом спорта»

5 февраля 2023, 22:45
10

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о введении Fan ID на стадионах России.

«Это недоверие к болельщикам. Зачем мне какой-то паспорт? Это как клеймо на лбу поставить. У нас и так стадионы полупустые, даже на треть не заполняются. Конечно, футбол пострадает от этого.

В Англии, в Испании есть такое? Нет. Для меня российский футбол не является видом спорта, но я против Fan ID и никогда бы его не оформил», – сказал Тихонов.

  • Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С 2023 года она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Krics
1675627378
Истину глаголит.
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VVM1964
1675627817
И это слова спортсмена и гражданина, а не депутата ГД !!!
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сутулая собака и лисы
1675629312
с одной стороны я за fan ID, если всё правильно реализовать, вещь полезная. но большинство против, при чём значительное большинство. и тут у меня возникают вопросы: почему у нас во власти столь отбитые функцинеры, которые даже при таком сопротивлении готовы настаивать на своём? почему они настолько ссутся отменить свои указы? возникает ощущение, что fan ID сделан не совсем для безопасности на стадионах. вот не поверю, что чиновники кровь из носу так бьются за безопасность граждан на стадионах.
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serglider
1675629980
Не корректно перефразированы слова Тихонова! Он сказал "для меня", возможно для него, как биатлониста, футбол не интересен и он не считает его видом спорта! Это его, сугубо личное мнение и это вовсе не значит, что для других людей футбол не является спортом! Многие считают шахматы и керлинг не спортом и что?
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Дядя Серёжа
1675650298
Чтобв в Сибри по телевизору футбол смотреть fan ID не требуется, а Тихонову надо с Родниной в парном сквернословии на футбол выступать
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Рыло свина
1675654788
за фануйди правильно сказал! редактор мудро взял заголовок , для сохранения своей безопасности.
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моэм
1675655143
Под таким заголовком уже и фамилию не пишут .... все и так знают кто это , настолько всех достал .
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