Кавазашвили: «Сравнивать Месси и Роналду с российскими игроками – все равно что сравнить половой орган с пальцем»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили попробовал сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду с российскими футболистами.

– С кем можете сравнить Месси и Роналду из российских футболистов? Про футбольные качества в данном случае говорить не стоит, но первый из них всегда, как он сам говорил, старается жить как обычный человек и радоваться мелочам. У Криштиану же образ нарцисса, эгоиста. Может, Артем Дзюба подходит под параметры второго?

– Я так и думал, что вы назовете Дзюбу – кто еще это может быть? Только он и Александр Кокорин – главные эгоисты нашего футбола, а Павла Мамаева я вообще не беру в расчет.

У каждого из нас свой характер: один похож на мать, другой – в отца пошел, а может и вообще не пошел в родителей. У всех разный характер, поведение. Каждый из нас отличается тем, что один – эпатажный, другой – красивый, любит внимание или скромный, не хочет привлекать к себе внимание. Есть люди, которые пытаются восполнить свои недостатки даром, который получили от природы. Допустим, Месси и Роналду, как вы сказали, абсолютно разные: Криштиану сильнее красотой и обладает умением пользоваться ею – в рекламных целях, например. По складу характера он рожден бойцом и должен всегда привлекать внимание окружающей среды, а когда он затихает в футбольной карьере, начинает проявляться в скандалах или судебных делах. Его возбуждает быть на виду. Месси – скромный, некрасивый, он не может специально улыбнуться и показать свои белые зубы или торс, но он показывает талант от бога на поле – играет на высшем уровне. Если вы спросите у двух миллионов человек: «Кто лучше: Месси или Роналду?», вы не получите один ответ, все 50 на 50.

Сравнивать их с российскими футболистами… Как я могу их сравнить, например, с Дзюбой? Даже параллель провести не могу, фамилии не могу поставить рядом этих игроков. Вы, журналист, даете мне психологическую и нравственную задачу – это философский вопрос, на который ответить очень сложно. Я бы даже не хотел их сравнивать с нашими игроками, потому что сопоставлять фамилии отечественных игроков с Роналду и Месси – стыдно. Когда читатели увидят, что мы сравниваем наших игроков с аргентинцем и португальцем, они подумают: «Разве можно сравнивать половой орган с пальцем?». Я с ними согласен, ведь это абсолютно то же самое.

Когда мне задают вопрос, кто лучший футболист в мире, я не выбираю никого, а говорю, что каждый каждая звезда – явление футбола. Каждый бриллиант сделан руками блестящего ювелира.

У Роналду и Месси на двоих 12 «Золотых мячей».

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