Каземиро объяснил, почему его фамилию на майке пишут неправильно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что на самом деле он Казимиро.

«Мое имя – Карлос Энрике Казимиро. Пишется через «и». Все началось с того, что в «Сан-Паулу» написали через «е». В том матче я сыграл очень хорошо, после чего я, суеверный человек, сказал: «Оставьте как есть, ведь все идет хорошо!».

Так и закрепилось», – сказал бразилец.

Футболист выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом».

В «МЮ» игрок перешел летом.

Накануне Каземиро удален за удушение соперника – он схватил того за шею.

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