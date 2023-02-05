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    Каземиро объяснил, почему его фамилию на майке пишут неправильно

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал, что на самом деле он Казимиро.

    «Мое имя – Карлос Энрике Казимиро. Пишется через «и». Все началось с того, что в «Сан-Паулу» написали через «е». В том матче я сыграл очень хорошо, после чего я, суеверный человек, сказал: «Оставьте как есть, ведь все идет хорошо!».

    Так и закрепилось», – сказал бразилец.

    • Футболист выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом».
    • В «МЮ» игрок перешел летом.
    • Накануне Каземиро удален за удушение соперника – он схватил того за шею.

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    Источник: Sky Sports

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