Составлена символическая сборная из лидеров чемпионата СССР по количеству матчей

К чему это ?
Наверно чтобы хоть как-то о Зените времён СССР напомнить.
Transfermarkt составил символическую сборную футболистов чемпионата СССР, которые лидируют среди игроков своего амплуа по количеству матчей в турнире.
Место в ворота занял экс-спартаковец Ринат Дасаев. В число форвардов попал Григорий Федотов – бомбардир, в честь которого назвал известный символический клуб.
- Чемпионат СССР проводился с 1936 по 1991 год.
- Последним победителем турнира стал ЦСКА.
- Больше всего титулов у киевского «Динамо» (13).
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