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    Составлена символическая сборная из лидеров чемпионата СССР по количеству матчей

    Transfermarkt составил символическую сборную футболистов чемпионата СССР, которые лидируют среди игроков своего амплуа по количеству матчей в турнире.

    Место в ворота занял экс-спартаковец Ринат Дасаев. В число форвардов попал Григорий Федотов – бомбардир, в честь которого назвал известный символический клуб.

    • Чемпионат СССР проводился с 1936 по 1991 год.
    • Последним победителем турнира стал ЦСКА.
    • Больше всего титулов у киевского «Динамо» (13).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13006

      Алексей З 1 час назад

      К чему это ?
      Наверно чтобы хоть как-то о Зените времён СССР напомнить.

      1
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      Рейтинг: +1650

      vmonomah17 > Алексей З 32 минуты назад

      Зенит жив, пока газпром дает деньги. Без газпрома зенит повторит судьбу анжи

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