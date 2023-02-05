Составлена символическая сборная из лидеров чемпионата СССР по количеству матчей

Transfermarkt составил символическую сборную футболистов чемпионата СССР, которые лидируют среди игроков своего амплуа по количеству матчей в турнире.

Место в ворота занял экс-спартаковец Ринат Дасаев. В число форвардов попал Григорий Федотов – бомбардир, в честь которого назвал известный символический клуб.

Чемпионат СССР проводился с 1936 по 1991 год.

Последним победителем турнира стал ЦСКА.

Больше всего титулов у киевского «Динамо» (13).

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