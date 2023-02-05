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  • «Покажите, что можете не только избить беззащитного, но и защитить Родину». Милонов призвал Кокорина отправиться в зону СВО

«Покажите, что можете не только избить беззащитного, но и защитить Родину». Милонов призвал Кокорина отправиться в зону СВО

5 февраля 2023, 10:57
37

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный парень должен отсидеть в тюрьме.

«Парни, все круто. Слава богу, вы не в тюрьме – вам не надо идти по другой процедуре.

Но все-таки я вам могу сказать – чтобы ощутить себя настоящими мужиками с большой буквы, приезжайте к нам сюда, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!

Что вы не просто можете избить кого-то беззащитного и потом сесть за это в тюрьму, а можете показать, что вы действительно те, кем мы будем гордиться.

Если вы приедете сюда, покажете, что вы служите, что вы молодцы, вам будут жать руку, потому что это действительно показатель настоящего мужика. Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ждем вас», – сказал Милонов.

  • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
  • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
  • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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Источник: «Москва 24»
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Комментарии (37)
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Давид59
1675586916
Защитить Родину, без вопросов надо. Причём всем вместе. Если, конечно, на неё нападут.
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Хейтер Аларм
1675590080
сам че не едет, умник
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Бан
1675591802
Этого петушка самого надо на зоне закрыть... за то что позорит уже который год звание мужчины.
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САДЫЧОК
1675611920
Дичь ! Точка !
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моэм
1675657043
Депутат , " по привычке " , предлагает воевать чужим детям , пока свои в тепле ....с Кокориным тоже всем всё ясно ....скажем так - оба " хороши " и один другого стоит .
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