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    «Покажите, что можете не только избить беззащитного, но и защитить Родину». Милонов призвал Кокорина отправиться в зону СВО

    Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный парень должен отсидеть в тюрьме.

    «Парни, все круто. Слава богу, вы не в тюрьме – вам не надо идти по другой процедуре.

    Но все-таки я вам могу сказать – чтобы ощутить себя настоящими мужиками с большой буквы, приезжайте к нам сюда, в зону СВО, и покажите, что вы крутые парни!

    Что вы не просто можете избить кого-то беззащитного и потом сесть за это в тюрьму, а можете показать, что вы действительно те, кем мы будем гордиться.

    Если вы приедете сюда, покажете, что вы служите, что вы молодцы, вам будут жать руку, потому что это действительно показатель настоящего мужика. Не в тюрьме посидеть, а защитить Родину, защитить своих близких, свой дом. Приезжайте сюда, ждем вас», – сказал Милонов.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: «Москва 24»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +527

      Бан 8 минут назад

      Этого петушка самого надо на зоне закрыть... за то что позорит уже который год звание мужчины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1383

      Хейтер Аларм 37 минут назад

      сам че не едет, умник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      Азбука > Хейтер Аларм 2 минуты назад

      Откуда так решил? Милонов давно на фронте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3363

      FRZZ 1 час назад

      Отморозок этот Виталий Милонов по всей видимости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6160

      Давид59 1 час назад

      Защитить Родину, без вопросов надо. Причём всем вместе. Если, конечно, на неё нападут.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      rac531 1 час назад

      Мысль интересная, но все эти наташки журовы, ирки роднины, и прочая спортивная сволочь и глазом не моргнет)
      У ни нет таких понятий, как РОДИНА, ЧЕСТЬ ФЛАГА и т.д.
      Для знамя - это БАБЛО, а кто платит плевать)
      Дай им немного деньжат и они начнут сжигать российски флаги!
      и подптсывать антирусские заявления!
      Это поколение "саортменов" - поколение трусов и предателей.
      К сожалению поколение ГЕРОЕВ уло, остались лишь трусливые мрази
      А ОНИ ВОЕВАЛИ, как и многие другие СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ!
      Чукарин — абсолютный чепион Олимпиады 1952 г. в Хельсинки
      Королев — неоднократный абсолютный чемпион СССР по брксу
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