Лига 1. Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» (2:1)

«ПСЖ» в 22-м туре чемпионата Франции одержал волевую победу над «Тулузой». Решающий гол у парижан забил Лионель Месси.

У хозяев в обоих голах поучаствовал защитник Ашраф Хакими.

«ПСЖ» лидирует с восьмиочковым отрывом. Выходец из Лиги 2 «Тулуза» занимает 12-ю строчку.

«Тулуза» прервала семиматчевую серию без поражений.

«ПСЖ» не проигрывает дома «Тулузе» с 2008 года.

Франция. Лига 1. 22-й тур

ПСЖ – Тулуза – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – ван ден Бомен, 20; 1:1 – Хакими, 38; 2:1 – Месси, 58.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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